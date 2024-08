Hannover-Stöcken: Amtswechsel im Polizeikommissariat: Kathrin Priebe übernimmt die Leitung

Am Dienstag, 27.08.2024, hat Kathrin Priebe, Erste Polizeihauptkommissarin (EPHKin), offiziell die Leitung des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken übernommen. In einer feierlichen Zeremonie überreichte die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, der 45-jährigen Hannoveranerin die Ernennungsurkunde.

EPHKin Priebe tritt die Nachfolge von EPHK Bernd Zessin an, der temporär zum Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport wechselte. EPHKin Kathrin Priebe bringt umfangreiche berufliche Erfahrungen mit. Nach ihrem Studium an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege im Fachbereich Polizei von 1999 bis 2002 begann sie ihre Karriere bei der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen.

In den folgenden Jahren sammelte sie Erfahrungen in verschiedenen Positionen innerhalb der Polizeidirektion Hannover, darunter als Sachbearbeiterin im Einsatz- und Streifendienst, im Kriminal- und Ermittlungsdienst, als Einsatzführerin in der Polizeiinspektion Garbsen sowie als Dienstschichtleiterin in den Polizeikommissariaten Ronnenberg und Döhren. Vor ihrem Wechsel nach Stöcken nahm Kathrin Priebe die Funktion Leiterin Einsatz-und Streifendienst in Ronnenberg wahr und war für den Einsatzbereich der Polizeiinspektion Garbsen tätig.

Zusätzliche Erfahrungen erwarb Priebe während ihrer Abordnungen zur Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und zum Referat 21 des Landespolizeipräsidiums für Polizei, Brand und Katastrophenschutz im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport. Besondere Schwerpunkte ihrer Arbeit lagen unter anderem in der Projektleitung und Geschäftsführung im Bereich Informationstechnologie, einschließlich der Entwicklung und Einführung eines Vorgangsbearbeitungssystems auf mobilen Endgeräten. Frauenförderung und Chancengleichheit sind ihr ein besonderes Anliegen, weshalb Priebe das Projekt "Horizonte", ein Führungskräfteentwicklungsprogramm für Frauen, in der Polizeidirektion Hannover implementierte und ein Konzept zum Veränderungsmanagement erarbeitete.

Kathrin Priebe wurde in Hannover geboren und lebt in Hannover-Kirchrode. In ihrer Freizeit ist sie sportlich aktiv im Fitnessstudio und verbringt gerne Zeit mit ihrem Hund an der Ostsee oder auf Mallorca.

Zum 01.07.2024 folgte Priebe auf Bernd Zessin, der im Rahmen einer halbjährigen Personalentwicklungsmaßnahme in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wechselte.

"Ich möchte Bernd Zessin meinen tiefsten Dank für sein unermüdliches Engagement und seine hervorragende Arbeit im Polizeikommissariat Hannover-Stöcken aussprechen. Sein Einsatz und seine Führungsstärke haben maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung in unserem Zuständigkeitsbereich beigetragen", betonte Gwendolin von der Osten bei der Amtsübergabe.

Die Polizeipräsidentin freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit seiner Nachfolge: "Kathrin Priebe bringt nicht nur eine beeindruckende berufliche Laufbahn und vielfältige Erfahrungen mit, sondern auch eine außergewöhnliche Leidenschaft für Chancengleichheit und Innovation. Ich bin davon überzeugt, dass sie das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken mit großem Engagement und Weitblick führen wird."

Über das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken

Das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken ist verantwortlich für ca. 20.200 Haushalte und etwa 37.200 Einwohnende der Stadtteile Stöcken, Herrenhausen, Burg, Ledeburg/Nordhafen, Leinhausen und Marienwerder. Der Zuständigkeitsbereich umfasst ca. 21 Quadratkilometer im Nordwesten Hannovers und beinhaltet sowohl Wohngebiete als auch Gewerbeflächen, darunter die Werksgelände von Volkswagen AG, Continental AG und Hüttenus Albertus Chemische Werke GmbH. Außerdem liegt der Nordhafen am Mittellandkanal im Zuständigkeitsbereich des Kommissariats.

Touristische Attraktionen sind im Zuständigkeitsgebiet das Sea Life und die Herrenhäuser Gärten. Etliche religiöse Einrichtungen wie die Ahmadiyya Gemeinde mit der Sami Moschee, der islamische Kulturverein und die Liberale Jüdische Gemeinde mit ihrer Synagoge in der Fuhsestraße, die eine besondere polizeiliche Zuwendung bedürfen, sind ebenfalls in diesem Gebiet angesiedelt.

Das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken beschäftigt derzeit 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Quelle: Polizeidirektion Hannover (ots)