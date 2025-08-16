Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Zwei Tote nach Flucht vor Polizeikontrolle im Saarland

Zwei Tote nach Flucht vor Polizeikontrolle im Saarland

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 11:51 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Ein 21-jähriger Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin sind am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der Landstraße L 213 zwischen Zweibrücken-Mörsbach und Homburg-Kirrberg tödlich verunglückt. Das teilte die Polizeiinspektion Homburg mit. Der Fahrer hatte sich demnach zuvor einer Kontrolle durch Beamte der Polizei Zweibrücken entzogen.

Nach ersten Ermittlungen kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen erlitten dabei tödliche Verletzungen. Die Unfallstelle wurde für die Untersuchung voll gesperrt, die Straße bleibt voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte trinkt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige