Zwei Tote nach Flucht vor Polizeikontrolle im Saarland

Ein 21-jähriger Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin sind am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der Landstraße L 213 zwischen Zweibrücken-Mörsbach und Homburg-Kirrberg tödlich verunglückt. Das teilte die Polizeiinspektion Homburg mit. Der Fahrer hatte sich demnach zuvor einer Kontrolle durch Beamte der Polizei Zweibrücken entzogen.

Nach ersten Ermittlungen kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen erlitten dabei tödliche Verletzungen. Die Unfallstelle wurde für die Untersuchung voll gesperrt, die Straße bleibt voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt.



Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

