Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Celle: Strohballenpresse brennt in Wietzenbruch

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Celle
Bild: Feuerwehr Celle

Am Dienstagabend um 21:11 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer brennenden Ballenpresse in der Verlängerung der Straße Andertenhäusen alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung, das landwirtschaftliche Gerät brannte in voller Ausdehnung. Eine Gefahr der Ausbreitung bestand nicht. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung eingeleitetet. Hierbei kommen gegenwärtig mehrere C-Rohr zum Einsatz. Im Rahmen der Löschmaßnahmen muss das in der Presse befindliche Stroh aufwendig ausgeräumt werden.

Im Einsatz sind die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache, die Polizei und der Rettungsdienst.

Gegenwärtig um 21:45 Uhr dauern die Löscharbeiten an.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Celle (ots)

