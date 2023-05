Nottuln, Schapdetten: Wieder brennt ein Auto

In Schapdetten hat in der Nacht auf Dienstag (02.05.23) wieder ein Auto gebrannt. Aus Richtung des Friedhofs hörte eine Zeugin gegen 1.45 Uhr einen Knall. Kurz darauf bemerkte sie einen Feuerschein auf dem Parkplatz. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits gelöscht. Das Auto brannte vollständig aus.

Erst in der Nacht auf den ersten Mai brannten an der Fuldastraße drei Autos aus. Zunächst geriet eines in Brand. Die Flammen griffen dann nach bisherigem Stand auf zwei Autos über. Am 30.03.23 brannte auch an der Schenkingstraße ein Auto aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie prüft zudem einen Zusammenhang.

Quelle: Polizei Coesfeld (ots)