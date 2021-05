Worms: Verkehrsunfall mit Flucht aller

Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr befuhr der/ die Führer/-in eines schwarzen VW Golf Cabriolet die Leiselheimer Straße aus Worms-Leiselheim kommend in Richtung Worms-Pfeddersheim. An der Einmündung "An der Talbrücke" wollte der/die Fahrzeugführer/-in nach links abbiegen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem dort befindlichen Baum.

Anschließend stiegen alle drei Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug aus und verblieben zunächst an der Unfallstelle. Nachdem sich bereits Anwohner nach draußen in Richtung Unfallstelle begeben hatten, flohen schließlich alle drei Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle, bevor die Polizei involviert wurde. Bei den nun folgenden Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich alle drei Fahrzeuginsassen durch die Polizeibeamten ausfindig gemacht werden, wobei sie zunächst widersprüchliche Angaben zur Identität des/der Fahrzeugführers/-führerin tätigten. Zwei der drei Insassen wurden bei dem Unfall leichtverletzt, lehnten jedoch eine medizinische Untersuchung ab. Gegen den mutmaßlichen Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Mögliche Augenzeugen des Verkehrsunfalls sowie Anwohner, die am Abend wenn auch nur kurzzeitig an der Unfallstelle waren und Angaben zum Verhalten der drei Insassen nach dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Worms zu melden. Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)