64-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Erzgebirge

Im sächsischen Erzgebirgskreis ist am Montagnachmittag ein 64 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Radfahrer war beim Abbiegen in eine bevorrechtigte Staatsstraße mit einem Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 30-jährige Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro, so die Beamten weiter. Die Straße war an der Unfallstelle für circa drei Stunden voll gesperrt. Quelle: dts Nachrichtenagentur