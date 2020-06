Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita in Berlin zu Kitas: "Ich sehe das im Moment eher als einen eingeschränkten Regelbetrieb"

Nach einer einwöchigen Übergangsphase kehren die Berliner Kitas am Montag offiziell zum Normalbetrieb zurück. Trotz der Corona-Pandemie sollen alle Kinder wieder regulär betreut werden.

Die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita in Berlin, Corinna Balkow, zeigte sich jedoch skeptisch. Im Inforadio vom rbb sagte sie am Montag : "In vielen Kitas ist ein Teil des Personals nicht einsetzbar, weil die zur Risikogruppe gehören. Und insofern sind in vielen Kitas noch lange nicht die vollen Öffnungszeiten im Moment möglich." Balkow bezeichnete den aktuellen Zustand als "eingeschränkten Regelbetrieb". Außerdem sprach sie sich dafür aus, nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch alle Eltern auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen zu können.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)