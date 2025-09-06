Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Magdeburger Attentäter beschwert sich über Haftbedingungen

Der Attentäter von Magdeburg zeigt bisher offenbar wenig Reue oder Mitgefühl für die Opfer. In einem Brief von ihm an die "Welt am Sonntag" beschwert er sich vielmehr über die aus seiner Sicht schlechten Haftbedingungen. So klagt er über "Folter durch Überwachung".

Nach seiner Festnahme habe er auf einer harten Matratze schlafen müssen. Zudem sei er durch eine Glasscheibe und per Kamera beobachtet worden.

Für seine Opfer sind die Äußerungen des Todesfahrers, der vor der Tat im Maßregelvollzug Bernburg gearbeitet hatte, unerträglich. "Ich empfinde das als Katastrophe und als erneuten Angriff auf mein Leben", sagte ein Betroffener der "Welt am Sonntag". Ein anderer erklärte: "Ich habe das Gefühl, dass der Täter mehr Rechte hat als wir Opfer."

Opfer-Anwalt Holger Stahlknecht (CDU), früher Innenminister von Sachsen-Anhalt, ist ebenfalls entsetzt: "Der Täter hat ohne jede Empathie gehandelt. Dass er, nachdem er eine Vielzahl von Menschen getötet und viele verletzt hat, über angeblich schlechte Haftbedingungen jammert, ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer. Es zeigt, dass der Täter keine Reue empfindet, ichbezogen und empathielos ist."

Stahlknechts Anwaltskollege Thomas Klaus, der auch Betroffene des Anschlags vertritt, pflichtet ihm bei. "Dieser Mensch hat sechs Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt, darunter auch viele Kinder, scheint aber nicht in der Lage zu sein, auch nur einen Funken Bedauern zu empfinden." Stattdessen stelle er sich mit seinen Klagen über die Haftbedingungen selbst in den Mittelpunkt und inszeniere sich als Opfer. "Das ist entweder eine perfide Provokation der tatsächlich Geschädigten, oder es zeigt seine fehlende Fähigkeit zur Anteilnahme", sagte Klaus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

