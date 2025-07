Insa: Union verliert nach Richterwahl-Eklat in Wählergunst

Nach dem Streit um die Richterwahl in der schwarz-roten Koalition verliert die Union in der Wählergunst. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kämen CDU/CSU auf 27 Prozent - ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Die AfD liegt mit 24 Prozent nur noch drei Punkte dahinter. Die SPD bleibt bei 15 Prozent, das BSW gewinnt einen Punkt und würde mit fünf Prozent den Einzug in den Bundestag erreichen. Die Grünen und die Linke (beide elf Prozent) bleiben stabil. Die FDP verharrt auf drei Prozent. Die sonstigen Parteien erreichen vier Prozent.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte Insa insgesamt 1.205 Personen vom 14. bis 18. Juli 2025.

Quelle: dts Nachrichtenagentur