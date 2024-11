WAZ: Immer mehr Zugbegleiter in NRW bekommen Bodycams

Fahrgäste in Regionalbahnen in NRW dürften künftig immer öfter auf Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter treffen, die Körperkameras (Bodycams) tragen. Im Sommer hatte DB Regio NRW den Zugbegleitern in den Kölner S-Bahnen das Angebot gemacht, Bodycams zu benutzen. "Die erste Stufe des Rollouts auf der S-Bahn Köln hat die positiven Erfahrungen anderer DB Regio-Regionen bestätigt. Das Tragen einer Bodycam auf freiwilliger Basis wird auf interessierte Kundenbetreuer in ganz NRW ausgeweitet", sagte ein Sprecher von DB Regio NRW der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Die Eurobahn experimentiert ebenfalls mit den Körperkameras. "Auch wir haben bereits ein Projekt gestartet, das den Einsatz von Bodycams vorsieht", sagte eine Sprecherin der WAZ. Der Einsatz von Bodycams solle das Sicherheitsempfinden aller Fahrgäste und Mitarbeitenden steigern. Laut einer Unternehmenssprecherin bereitet auch National Express ein Pilotprojekt mit Bodycams vor. "Allerdings ist dieses Vorhaben noch im Anfangsstadium. Entschieden oder spruchreif ist hierzu aktuell nichts, da wir uns in der Phase der Prüfung und Planung befinden", sagte sie. Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)