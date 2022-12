Frankeneck: Alleinunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am 08.12.2022 um 17:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger aus der VG Lambrecht mit seinem BMW die Kreisstraße 23 von Frankeneck in Fahrtrichtung Esthal.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Der PKW-Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin wurden dabei schwerverletzt. Diese wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Schadenshöhe circa 25000 Euro).



Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)