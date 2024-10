Forstenried: Pkw in Flammen

Ein am Straßenrand abgestellter Pkw ist am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Gegen 13.40 Uhr meldeten Anrufer einen brennenden Renault Twingo in der Allgäuer Straße. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr München an der gemeldeten Adresse eintrafen, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem Motorraum entgegen und das Feuer hatte bereits auf den Innenraum übergegriffen. Ein Atemschutztrupp konnte mit einem Hohlstrahlrohr die Flammen rasch bekämpfen. Nachdem die Motorhaube geöffnet war, konnten auch die letzten Glutnester gelöscht werden. Ein Kamerad der Werkfeuerwehr Boehringer Ingelheim absolviert gerade ein Praktikum bei der Feuerwehr München und konnte direkt an vorderster Front eingesetzt werden. Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Quelle: Feuerwehr München (ots)