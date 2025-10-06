Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Deutsch per Klick"? Netzwerke verkaufen Zertifikate – Justiz greift durch

„Deutsch per Klick“? Netzwerke verkaufen Zertifikate – Justiz greift durch

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 17:48 durch Sanjo Babić
Personalausweis (Symbolbild)
Personalausweis (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Mehrere Medien berichten über im Umlauf befindliche gefälschte Sprach- und Integrationsnachweise; Ermittler und Gerichte verzeichneten Verfahren gegen organisierte Strukturen. Behörden betonen hohe Hürden für Einbürgerungen und verschärfen Prüfregeln.

Die Fälle reichen von Fake-Websites samt QR-Codes bis zu „Doppelgänger“, die Prüfungen stellvertretend ablegen. Laut Recherchen wurden hunderte Zertifikate entdeckt; Gerichte verhängten Haftstrafen und beschlagnahmten Einnahmen. Zugleich weisen Sicherheitsbehörden darauf hin, dass es sich um Tatkomplexe einzelner Banden handelt – nicht um Regelvollzug.

Für Antragsteller bleibt der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse zwingend; Integrations- und Einbürgerungstest werden fortlaufend überwacht. Prüfstellen und Länder wollen digitale Siegel und Abgleichsysteme ausbauen. Politisch dürfte das Thema ins Gesetzgebungsverfahren zur Staatsangehörigkeit erneut hineinwirken.

Quelle: ExtremNews


