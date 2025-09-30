Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Schlag gegen Folterer: Generalbundesanwalt greift in der Hauptstadt zu

Schlag gegen Folterer: Generalbundesanwalt greift in der Hauptstadt zu

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 11:16 durch Sanjo Babić
Bild: Impfkritik.de / methaphum - adobestock
Bild: Impfkritik.de / methaphum - adobestock

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen syrischen Staatsbürger festnehmen lassen, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Laut GBA-Pressemitteilung handelt es sich um Anwar S., dem Misshandlungen von Demonstranten in Aleppo zugerechnet werden; die ZEIT berichtete ergänzend über die Hintergründe.

Den Ermittlern zufolge basiert der Haftbefehl auf Vorwürfen aus den Jahren des syrischen Bürgerkriegs. Dem Festgenommenen wird zur Last gelegt, als Angehöriger einer regimetreuen Miliz an Misshandlungen und Inhaftierungen beteiligt gewesen zu sein. Der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof hatte Mitte September den Haftbefehl erlassen. Das Verfahren folgt dem Weltrechtsprinzip, das Verfolgung schwerster Völkerrechtsverbrechen in Deutschland ermöglicht.

Nach der Vorführung wird über Untersuchungshaft entschieden. Menschenrechtsorganisationen sehen in dem Zugriff ein weiteres Signal, dass Täter sich auch im Exil nicht sicher fühlen können.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tender in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige