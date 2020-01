Keltern-Weiler: Feuer greift auf Wohnhaus über

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Silvesternacht gegen 02.00 Uhr im Ortsteil Weiler, in der Brunnenstraße, eine Scheune, ein Fahrzeug sowie ein Wohnhaus in Brand. Anwohner meldeten einen Brand an der angrenzenden Scheune. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus und griff auf einen in der Hofeinfahrt geparkten Transporter und das Wohnhaus über.

Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bei 2 angrenzenden Häusern in der Mühlbachstraße musste die Feuerwehr die Türen bzw. Fenster aufbrechen um sicher zu gehen, dass niemand dort mit Rauchvergiftung zu schaden gekommen war.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 700.000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Neuenbürg und das Autobahnpolizeirevier Pforzheim waren mit insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die freiwillige Feuerwehr Keltern sowie benachbarte Feuerwehren waren mit über 100 Mann vor Ort. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Zur Klärung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Pforzheim beauftragt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Pforzheim übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim (ots) / ExtremNews



Anzeige: