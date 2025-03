Diepholz: Eigentümer einer Fahrrads gesucht

Am Freitag, 07.03.25, um ca. 12:00 Uhr, übergab ein unbekannter Mann einem Jungen am Bahnhof in Diepholz ein Fahrrad. Der Mann sagte dem Jungen "Hier, nimm!" und ließ ihn dann mit dem Fahrrad zurück. Das Fahrrad wurde im weiteren Verlauf durch die Mutter des Jungen bei der Polizei abgegeben.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls. Es hat einen weißen Rahmen mit schwarzen Applikationen; der Lenker ist braun. Der Eigentümer des Fahrrads ist bislang nicht bekannt. Der Eigentümer des Fahrrads bzw. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diepholz zu melden (05441/9710). Quelle: Polizeiinspektion Diepholz (ots)