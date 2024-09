Warnstreik von Ärzten an kommunalen Kliniken läuft an

An den kommunalen Kliniken in Deutschland kommt es am Montag bundesweit zu Einschränkungen der Versorgung. Hintergrund ist ein 24-stündiger Warnstreik, zu dem die Ärztegewerkschaft Marburger Bund aufgerufen hatte. In den Tarifverhandlungen für die rund 60.000 Ärzte in kommunalen Krankenhäusern fordert der Marburger Bund eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent bezogen auf ein Jahr.

Bei der angestrebten Reform der Schicht- und Wechselschichtarbeit will die Gewerkschaft zudem die Tarifregelungen durch ein vereinfachtes System ersetzen. Der Marburger Bund und Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wollen am 17. und 18. September in Berlin weiterverhandeln. Bisher gab es zwei ergebnislose Verhandlungsrunden. Quelle: dts Nachrichtenagentur