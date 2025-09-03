Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bergkamen: Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs gesucht

Bergkamen: Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs gesucht

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 12:09 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Am Freitag (29.08.2025) haben Polizistinnen gegen 20.00 Uhr den Hinweis auf ein unabgeschlossenes Pedelec an der Straße "Westenhellweg" bekommen.

Es befand sich zwischen oben genannter Straße und dem Datteln-Hamm-Kanal.

Bei dem Pedelec handelt es sich um eine Marke des Herstellers "Cube", Modell Stereo Pro.

Die Polizei Kamen fragt: wer erkennt das Pedelec und kennt den rechtmäßigen Besitzer/Besitzerin dazu?

Diese bzw. der Besitzer wird gebeten, die Polizei in Kamen - mit dem Eigentumsnachweis über das Pedelec - unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu kontaktieren. Oder per Mail: [email protected].

Quelle: Kreispolizeibehörde Unna (ots)

