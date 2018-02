Kölns Ex-Polizeipräsident Albers verliert Klage gegen Versetzung in Ruhestand nach Silvesterkrawallen

Köln. Der ehemalige Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers hat eine Klage gegen seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand verloren. Albers war nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/16 stark in die Kritik geraten und vom früheren NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) versetzt worden.

Wie das Verwaltungsgericht Köln nun dem "Kölner Stadt-Anzeiger" bestätigte, lehnte das Gericht Albers' Klage (AZ: 19K94/17) bereits am 12. Januar ab. Ausschlaggebend für das Urteil sei Albers' Position gewesen: Albers sei nicht nur Beamter gewesen, sondern auch in politischer Funktion. Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

Anzeige