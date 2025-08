Insa: AfD rückt an Union heran

Die AfD gewinnt in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, klettert die AfD um einen Prozentpunkt, steht jetzt bei 25 Prozent. Die Partei erreichte im Insa-Sonntagstrend diesen Wert zuletzt im Mai 2025.

Die restlichen Parteien halten ihre Werte aus der Vorwoche: Die CDU/CSU bleibt stärkste Kraft mit 27 Prozent. Die SPD kommt aktuell auf 15 Prozent, Grüne auf 11 Prozent und die Linke auf 10 Prozent. Das BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) würden aktuell am Einzug in den Bundestag scheitern. Die sonstigen Parteien bekommen 5 Prozent (-1 Prozentpunkt).



Datenbasis: Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.203 Personen im Zeitraum vom 28. Juli bis zum 1. August 2025. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

Quelle: dts Nachrichtenagentur