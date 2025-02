Lübeck - St.Gertrud: Fund von diversen Schmuckschatullen

Am 05.02.2025 (Mittwoch) hat ein Lübecker eine Handtasche sowie diverse leere Schmuckschatullen in Lübeck St. Gertrud gefunden und die Polizei informiert. Bisherige Ermittlungen zu den Gegenständen haben nicht dazu geführt, die rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck prüft, ob die aufgefundenen Gegenstände möglicherweise entwendet wurden.

Ein Passant meldete am Mittwochmorgen (05.02.2025), dass er in der Straße Am Pohl in Lübeck St. Gertrud eine Handtasche gefunden habe. Die eingesetzten Polizeibeamten des 3. Polizeireviers Lübeck fanden vor Ort neben der auffällig rot-goldenen Handtasche diverse Schmuckschatullen. Bei näherer Begutachtung stellten sie fest, dass es sich unter anderem um Schmuckkästchen von einem Juweliergeschäft in der Lübecker Innenstadt handelt. Es ist davon auszugehen, dass diese zu Echtschmuck mit hohem Materialwert gehören.

Eine von den Beamten durchgeführte Recherche führte nicht zur Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer. Daher wird nun um Unterstützung aus der Bevölkerung ersucht.

Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Lübeck unter der Telefonnummer 0451-1310 oder per E-Mail, [email protected] in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Lübeck (ots)