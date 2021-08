A1/Reeßum: Wohnmobilbrand auf der Autobahn

Auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Fahrtrichtung Hamburg ist am Mittwochmittag ein Wohnmobil in Brand geraten.

Die 21-jährige Fahrerin und ihr 20-jähriger Beifahrer haben plötzlich ein lautes Knallgeräusch vernommen, als kurz darauf das Fahrzeug Feuer fing und letztlich vollständig ausbrannte. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt und konnte nach der Fahrbahnreinigung erst wieder freigegeben werden. Es bildete sich zeitweise ein Stau über mehrere Kilometer. Quelle: Polizeiinspektion Rotenburg (ots)