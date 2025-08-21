Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Tesla evakuiert Mitarbeiter nach Brand von Batteriezellen

Tesla evakuiert Mitarbeiter nach Brand von Batteriezellen

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 10:04 durch Sanjo Babić
Tesla Fabrik in der Grünheide (2021)
Tesla Fabrik in der Grünheide (2021)

Foto: Michael Wolf, Penig
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Das Werksgelände des US-Elektroautobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide ist seit Montag teilweise Sperrgebiet. Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll es in einem Gebäude zum Brand gekommen sein, in dem Mitarbeiter Batteriepakete fertigen. Tesla evakuierte alle dort tätigen Angestellten.

Eine Sprecherin des Landkreises Oder-Spree bestätigte den Vorfall. Der Kreisverwaltung liege "eine Erstmeldung zu diesem Ereignis vor". Demnach sei es um circa 15 Uhr zu "einem Entstehungsbrand in der Fertigung Batteriepaket" gekommen. Zuvor seien "einige Batteriezellen von einem Förderband im 1. OG hinunter ins Erdgeschoss durch einen Förderschacht" gefallen.

Zu einem Personen- oder Umweltschaden sei es durch das Unglück nicht gekommen. Tesla habe alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Die Kreisverwaltung will sich nach Abschluss der Ursachenanalyse informieren lassen. Tesla habe Fragen zunächst unbeantwortet belassen, schreibt das "Handelsblatt" weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

