Bundesanwaltschaft greift zu – Tatverdacht auf Anschlagsvorbereitung

Die dts meldet Festnahmen von drei Verdächtigen mit mutmaßlichen Verbindungen zur Hamas. Reuters und die Washington Post berichten, die Männer sollen Waffen für mögliche Angriffe auf jüdische oder israelische Einrichtungen beschafft haben.

Zugriffsort war Berlin, wo Spezialeinheiten die Verdächtigen bei einer überwachten Übergabe stellten. Ermittler stellten Schusswaffen und größere Mengen Munition sicher. Der Generalbundesanwalt wirft den Männern die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Noch am Abend sollten Haftfragen geklärt werden.

Sicherheitsbehörden erhöhten zuletzt die Präsenz rund um jüdische Einrichtungen. Vertreter der Gemeinden mahnen, Prävention und Schutzkonzepte konsequent hochzuhalten. Die Ermittlungen richten sich nun auf Netzwerke, Kommunikationswege und potenzielle Hintermänner.

Quelle: ExtremNews




