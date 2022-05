Neuss: Einbruch in Tankstelle - Unbekannte werfen Gullideckel in Fensterscheibe

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.05.), kurz nach 02:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in eine Tankstelle an der Jagenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe eingeworfen und durch die so entstandene Öffnung in Griffweite liegende Zigaretten gestohlen.

Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht auf die Spur der Täter. Kripobeamte konnten jedoch Spuren am Tatort sichern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)