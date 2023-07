Bremerhaven: Loch in die Mauer geschlagen: Einbrecher kommen durch die Wand

Mit einer ungewöhnlich rustikalen Methode verschafften sich unbekannte Täter jetzt Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe: Von einem Nachbarhaus aus stemmten sie die Mauer auf und rissen ein Loch in die Wand, um in das Objekt zu gelangen.

Die Bewohner der Wohnung an der Hafenstraße sind derzeit nicht vor Ort. Eine Familienangehörige war zuletzt am Freitag, 21. Juli, dort gewesen, um nach dem Rechten zu schauen. Als sie nun am Montagnachmittag, 24. Juli, gegen 15 Uhr die Wohnungstür aufschloss, stellte sie die Verwüstungen fest, die die mutmaßlichen Einbrecher hinterlassen hatten. Sie alarmierte die Polizei, die kurz darauf die Wohnung betrat. Bei der Nachschau stellten die Beamten fest, dass die Täter offenbar mit großem Aufwand eingedrungen waren: Von einem angrenzenden, aktuell leer stehenden Haus hatten sie am Wochenende ein rund 80 mal 100 Zentimeter großes Loch in die verbindende Wand geschlagen und waren so in die Wohnung gelangt. Diese durchsuchten sie offenbar nach Wertgegenständen. Ersten Einschätzungen zufolge fehlten persönliche Gegenstände, Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Die Wohnung hinterließen die Täter - zusätzlich zum Loch in der Wand - in einem chaotischen Zustand. Die Polizei hat vor Ort umfangreiche Spuren gesichert und nimmt zudem Zeugenhinweise entgegen. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich Hafenstraße/Zollinlandstraße/Kistnerstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 zu melden.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)