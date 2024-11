Arche-Gründer fordert Kinderbeauftragten des Bundes

Der Gründer des evangelischen Hilfswerkes "Die Arche", Bernd Siggelkow, fordert einen Bundesbeauftragten für die Belange der Kinder in Deutschland.

Nach dem Aus der Ampelkoalition sei dies die Aufgabe einer künftigen Bundesregierung, sagte er am Dienstag im Interview mit dem Hörfunksender rbb 88.8. Das Amt sollte zwischen den Ministerien für Familie, Soziales und Bildung angesiedelt sein, so Siggelkow.

Mit Blick auf vorgezogene Neuwahlen sagte der Gründer der "Arche" dem rbb, man brauche eine Regierung mit Profil, die sich tatsächlich mit dem Problem der Kinderarmut und mit Kindern überhaupt beschäftige. Kinder müssten in die Mitte der Gesellschaft gestellt werden.

Am vergangenen Donnerstag war Siggelkow für sein Hilfswerk "Die Arche" in München mit dem "Bambi" ausgezeichnet worden. "Die Arche" bekam den Preis in der Kategorie "Stille Helden".

1995 hatte in Berlin-Hellersdorf die erste "Arche" als Anlaufstelle für benachteiligte Kinder eröffnet. Mittlerweile ist das überwiegend aus Spenden finanzierte Christliche Kinder- und Jugendwerk an mehr als 30 Standorten in Deutschland tätig. Nach eigenen Angaben erreicht es täglich mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche mit seinen kostenlosen Angeboten.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)