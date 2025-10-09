Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Lüneburg: Fußgänger am ZOB von Bus erfasst - Schutzengel aktiv

Lüneburg: Fußgänger am ZOB von Bus erfasst - Schutzengel aktiv

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Rettungswagen und Notfallkrankenwagen
Rettungswagen und Notfallkrankenwagen

Foto: Ernstl
Lizenz: CC-BY-SA-2.5
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Schwere Verletzungen erlitt ein 64 Jahre alter Fußgänger in den frühen Abendstunden des 08.10.25 im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB), Bahnhofstraße, in Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 18:30 Uhr ein Linienbus (ohne Passagiere) im Bereich des ZOB beim Abbiegen mit dem auf der Straße befindlichen älteren Herren kollidiert.

Der Mann, der vermutlich von den Gleisen in Richtung Bushaltstellen ging, wurde erfasst und geriet im vorderen Bereich des Fahrzeugs unter den Bus. Einsatzkräfte der Lüneburger Feuerwehr befreiten den schwerverletzten und dort mehr als eine halbe Stunde eingeklemmten Mann. Er wurde reanimiert und schwerverletzt mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht. Er befindet sich in einem lebensbedrohenden Zustand.

Die Polizei sperrte den Bereich des ZOB, der nach Feierabend stark frequentiert war, ab. Eine Passantin erlitt aufgrund der Situation einen Schock und wurde ebenfalls durch ärztliches Personal versorgt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und Vermeidbarkeit dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte nerv in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige