Nach Rosche jetzt Lüder: Postcode Lotterie verteilt zwei Millionen Euro an 67 Gewinner

Offenbar liegt das Glück derzeit im Landkreis Uelzen: Erst im Juni ging der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Rosche - und nun dürfen sich 67 Gewinner der nur knapp 30 Kilometer entfernten Gemeinde Lüder über den September-Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro freuen.

Besonders groß ist die Freude bei sechs Nachbarn: Dank ihres gezogenen Postcodes 29394 BG gewinnen sie zusammen eine Million Euro. Und auch der gute Zweck gewinnt immer mit: Dank der Teilnehmer in Lüder und in ganz Niedersachsen konnten bereits 646 soziale und grüne Projekte mit über 35 Millionen Euro gefördert werden.

Dass das Glück so schnell in den Landkreis Uelzen zurückkehrt, hätten die Bewohner der Gemeinde Lüder wohl nicht zu träumen gewagt. Doch nun steht es buchstäblich vor ihrer Haustür. Jubeln dürfen vor allem sechs Nachbarn, die mit dem gezogenen Postcode 29394 BG zusammen eine Million Euro gewinnen und von den Lotterie-Glücksboten Beatrice Maria Frensel und Felix Uhlig persönlich überrascht werden. Da sie mit insgesamt zehn Losen teilnehmen, bedeutet das stolze 100.000 Euro pro Los. Postcode-Gewinner Sven* unterbrach sogar seinen Urlaub und reiste gemeinsam mit Sohn Kevin* nach Hause, um die Überraschung persönlich mitzuerleben.

"Mit 100.000 Euro habe ich wirklich nicht gerechnet, das ist ja unfassbar!", freut sich Sven, nachdem er zusammen mit Sohn Kevin den Scheck aus dem goldenen Umschlag gezogen hat. Bereits seit 2017 nimmt er an der Soziallotterie teil. Überwältigt fängt der Hobby-Rennfahrer an zu schwärmen: "Ich werde direkt für den Winter Heizöl kaufen - einen Kamin im eigenen Haus habe ich mir auch schon immer gewünscht. Und mein Haus kann ich auch gleich abbezahlen."

Mit den sechs Postcode-Gewinner freuen sich 61 weitere Glückspilze in der Postleitzahl 29394. Sie teilen sich mit ihren insgesamt 87 Losen ebenfalls eine Million Euro, was 11.494 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 16 Gewinner dürfen sich somit über 22.988 Euro freuen, 5 über 34.482 Euro.

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Nicht nur die Gewinner dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Dank der Teilnehmer in Lüder und in ganz Niedersachsen konnten in dem Bundesland so bereits 646 soziale und grüne Projekte mit über 35 Millionen Euro gefördert werden. Darunter auch ROCK YOUR LIFE! Lüneburg, ein studentischer Verein, der seit 2011 Studierende als Mentor qualifiziert. Diese begleiten zwei Jahre lang Schüler aus benachteiligten Verhältnissen, fördern ihre Stärken und eröffnen neue Zukunftsperspektiven.

Was ist der Monatsgewinn?

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 2 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des

Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 1.000.000 Euro. Noch einmal 1.000.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.

Niedersachsen bereits zum 16. Mal im Postcode-Glück

Die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten sich bereits über 15 Monatsgewinne freuen. Erst im Juni jubelten in Rosche im Landkreis Uelzen 61 Glückspilze über ihren Gewinn.

Besonderen Grund zur Freude hatte Andreas*, der dank seines gezogenen Postcodes 29571 BD von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt persönlich mit einem 1-Million-Euro-Scheck überrascht wurde.

Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Quelle: Deutsche Postcode Lotterie (ots)