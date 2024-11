Studie zeigt: Frauen besitzen mehr Kochmesser, Männer geben mehr dafür aus

Eine aktuelle YouGov-Studie im Auftrag des Messerherstellers Herbertz zeigt, dass Männer und Frauen in Deutschland unterschiedliche Prioritäten beim Besitz und in der Nutzung von Küchenmessern setzen. Während Frauen im Durchschnitt mehr Kochmesser besitzen, sind Männer bereit, mehr Geld für hochwertige Kochmesser auszugeben und verbinden den Besitz spezialisierter Messer häufiger mit einem gesteigerten Kochvergnügen.

Frauen besitzen häufiger eine größere Messerauswahl, Männer investieren gezielt in Qualität

Laut der Umfrage besitzen Frauen im Durchschnitt mehr Küchenmesser als Männer. So hat jede achte Frau (13%) mehr als zehn Küchenmesser im Haushalt, während dies nur bei jedem zehnten Mann (11%) der Fall ist. Auch beim Besitz von sieben oder mehr Messern liegen Frauen mit 30% über den Männern, die zu 26% in dieser Kategorie vertreten sind. Die Mehrheit der Befragten (37%) gibt an, zwischen vier und sechs Küchenmesser zu besitzen.

Praktischer Nutzen steht im Vordergrund, aber Männer setzen öfter auf spezielle Messer

In der Nutzung zeigt sich ein pragmatischer Ansatz bei beiden Geschlechtern: Zwei Drittel der Befragten (65%) greifen zu verschiedenen Kochmessern, weil diese bestimmte Lebensmittel effizienter verarbeiten lassen. Männer neigen jedoch stärker dazu, den Besitz unterschiedlicher Kochmesser als Hobbyaspekt zu betrachten und das Koch-Erlebnis aufzuwerten. Jeder vierte Mann (22%) gab an, dass ihm die Auswahl an Messern Freude bereitet, im Vergleich zu 18% der Frauen. Die unter 35-Jährigen verwenden dabei häufiger nur ein oder zwei Küchenmesser regelmäßig (49%), während ältere Generationen vermehrt zu einer breiteren (drei oder mehr Messer) Auswahl greifen (55%).

Männer geben mehr Geld für hochwertige Kochmesser aus

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich in der Ausgabebereitschaft für hochwertige Kochmesser: Männer sind im Schnitt bereit, 115 Euro für ein großes Kochmesser zu zahlen, während Frauen durchschnittlich nur 70 Euro ausgeben würden. Besonders in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen liegt die Bereitschaft, mehr für Qualität zu zahlen, mit einem Durchschnitt von 163 Euro am höchsten. Im Vergleich dazu geben die über 54-Jährigen durchschnittlich nur 55 Euro aus.

Fazit: Männer und Frauen schätzen Kochmesser unterschiedlich

Die Studie verdeutlicht: Männer und Frauen haben unterschiedliche Ansprüche an ihre Kochmesser. Frauen besitzen häufig eine breitere Auswahl, setzen jedoch verstärkt auf Allzweckmesser. Männer hingegen investieren gezielter in hochwertige Spezialmesser und sehen diese oft als Teil ihrer Leidenschaft fürs Kochen. Diese unterschiedlichen Ansätze spiegeln sich auch in den Ausgaben wider - Männer sind eher bereit, für Qualität und Vielfalt bei ihren Messern tiefer in die Tasche zu greifen.

Über die Umfrage

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 29. und 31.10.2024 insgesamt 2185 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Quelle: C. Jul. Herbertz GmbH (ots)