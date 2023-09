Horn-Bad Meinberg: Brand in einem Industriebetrieb beschäftigt 70 Einsatzkräfte fast 10 Stunden

In der Nacht zu Samstag, den 02. September 2023, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 00:53 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 3-unklare Rauchentwicklung" alarmiert.

Einsatzort war ein holzverarbeitender Industriebetrieb im Stadtteil Horn. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten die Rauchentwicklung bestätigen. Die vorgehenden Angriffstrupps unter Atemschutz fanden einen schwer zugänglichen Brand innerhalb einer Förderschnecke und einem Holzhäcksler vor. Dies hatte zur Folge, dass eine große Anzahl von Atemschutzgeräteträgern erforderlich war, so dass alle Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Horn- Bad Meinberg sowie im weiteren Verlauf auch der Feuerwehr Detmold und der Feuerwehr Schlangen hinzugezogen werden mussten.

Durch die Feuerwehr Detmold wurde zudem die Schneidlöschtechnik "Cobra" in den Einsatz gebracht. Mit dessen Hilfe schneidet sich der Wasserstrahl in kürzester Zeit durch alle Baumaterialien. In dem mehrstündigen Einsatz kamen insgesamt 20 Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Der Abrollbehälter Atemschutz des Kreis Lippe stellte die Versorgung mit ausreichend Atemschutzgeräten und Atemluftflaschen sicher. Erst in den Morgenstunden konnte "Feuer aus" gemeldet werden und die Kräfte nach und nach wieder abrücken. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren im Einsatz. Der Regelrettungsdienst des Kreises Lippe wurde im Einsatzverlauf durch einen ehrenamtlichen Rettungswagen des DRK Blomberg ausgelöst. Verletzt wurde niemand, für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Einsatzende mit Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft war gegen ca. 10:30 Uhr. Zur Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Quelle: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg (ots)