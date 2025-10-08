Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Paderborn: Amok-Alarm an Schule – Schülerin lebensgefährlich verletzt

Paderborn: Amok-Alarm an Schule – Schülerin lebensgefährlich verletzt

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 15:15 durch Sanjo Babić
Polizeiauto (Symbolbild)
Polizeiauto (Symbolbild)

Bild: Karl-Heinz Laube / pixelio.de

Laut dts und TAG24 ist an einer Paderborner Schule Amok-Alarm ausgelöst worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde eine Schülerin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, berichten die Südwest Presse und die Lippische Landes-Zeitung.

Der Einsatz ereignete sich am Westfalenkolleg in Paderborn. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und sicherte das Gelände. Nach Angaben aus den Berichten besteht keine akute Gefahr für die Öffentlichkeit. Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Schülerin und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind zunächst unklar. Ermittlungen zu Motiv, Tatablauf und möglichen Beziehungen zwischen Verdächtigem und Opfer laufen. Die Behörden bitten Zeuginnen und Zeugen, Beobachtungen an die Polizei zu melden. Weitere Details wollen die Einsatzkräfte nach Auswertung der ersten Erkenntnisse bekannt geben.

Quelle: ExtremNews


