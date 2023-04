Erlangen: Joggerinnen von Radfahrer begrapscht - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Am vergangenen Wochenende (21./22.04.2023) wurden in Erlangen zwei Joggerinnen Opfer von sexuellen Übergriffen. In beiden Fällen kam es zu unsittlichen Berührungen durch einen Radfahrer. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Freitagnachmittag (21.04.2023) war eine Joggerin im Bereich der Kraftwerkstraße entlang des Main-Donau-Kanals unterwegs. Gegen 16:30 Uhr überholte ein bislang unbekannter Radfahrer die Frau und griff ihr beim Vorbeifahren in den Intimbereich.

Täterbeschreibung:

Ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, kurze Haare. Trug dunkles Oberteil mit Kapuze, blaue Jeans sowie weiße Sneaker.

Eine Frau, die am Samstag (22.04.2023) in der Straße Am See joggte, fiel ebenfalls dem sexuellen Übergriff eines Radfahrers zum Opfer. Der Mann fuhr auch in diesem Fall mit dem Fahrrad an die Joggerin heran und griff ihr unvermittelt in den Intimbereich.

Täterbeschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, kurze Haare. Bekleidet mit blauen Jeans und braunem Oberteil. Fuhr auf einem silberfarbenen Fahrrad.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zu den beiden sexuellen Übergriffen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem prüft das Fachkommissariat einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Personen, die Wahrnehmungen zu den geschilderten Übergriffen machen konnten oder Hinweise auf die Identität der unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.





Quelle: Polizeipräsidium Mittelfranken (ots)