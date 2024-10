Bottrop: Eingeklemmte Person auf der Autobahn

Am Sonntagmorgen ist es auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen. Gegen 10:30 Uhr ist ein PKW, aus bislang ungeklärter Ursache, mit einer abgestellten Baumaschine kollidiert.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr gesichert. Weiter wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Nachdem der Gesundheitszustand der beiden Unfallbeteiligten überprüft wurde, konnte die technische Rettung eingeleitet werden. Um den eingeklemmten Patienten zu retten, musste die linke Seite des PKW mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden.

Der zweite Patient konnte ohne technische Hilfsmittel befreit werden. Anschließend konnten die Patienten in den bereitgestellten Rettungswagen von einem Notarzt versorgt werden. Ein Patient wurde, aufgrund des Verletzungsmusters, in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Der zweite Patient wurde in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop Eigen sowie für den Rettungsdienst Kräfte der Rettungswache 3 des DRK waren am Einsatz beteiligt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen komplett gesperrt.

Für Einsätze auf der Autobahn A2 im aktuellen Baustellenbereich, arbeitet die Feuerwehr Bottrop nach einem speziellen Ablauf. Da der Weg zur Einsatzstelle durch Verkehrsstau häufig versperrt ist, wird vorab eine Teileinheit für den Bereich Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst auf die Autobahn entsandt. Alle weitern Kräfte gehen vor der Autobahn in Bereitstellung um ggf. andere Auffahrten oder eine andere Fahrtrichtung zu nutzen. Wenn die Position des Unfalls genau lokalisiert wurde, werden dann alle weiteren alarmierten Kräfte auf die Autobahn geordert.

Quelle: Feuerwehr Bottrop (ots)