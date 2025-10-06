Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes „Klimakleber“ stürmen CDU-Zentrale! Linnemann spricht von „Angriff“

„Klimakleber“ stürmen CDU-Zentrale! Linnemann spricht von „Angriff“

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 14:57 durch Sanjo Babić
Achtung Terror! (Symbolbild)
Achtung Terror! (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Aktivisten der Gruppe „Neue Generation“ drangen während CDU-Sitzungen ins Konrad-Adenauer-Haus ein und blockierten Eingänge; die Polizei griff ein. CDU-Chef Linnemann sprach von einem „Angriff“ auf die Partei.

Laut übereinstimmenden Berichten klebten Teilnehmer Türen zu und versuchten, in Besprechungsräume zu gelangen; die Sicherheitskräfte stellten den Zugang wieder her. Die Gruppe begründete die Aktion mit Kritik an CDU-Klimapositionen – die Partei verurteilte das Vorgehen scharf. 

Videos zeigen die Räumung von Eingangsbereichen; juristisch drohen Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung. Politisch füttert der Vorfall die Debatte über Aktionsformen der Klimabewegung – zwischen Notwehr-Rhetorik und Warnungen vor Gewaltspiralen. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte riese in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige