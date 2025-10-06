„Klimakleber“ stürmen CDU-Zentrale! Linnemann spricht von „Angriff“

Aktivisten der Gruppe „Neue Generation“ drangen während CDU-Sitzungen ins Konrad-Adenauer-Haus ein und blockierten Eingänge; die Polizei griff ein. CDU-Chef Linnemann sprach von einem „Angriff“ auf die Partei.

Laut übereinstimmenden Berichten klebten Teilnehmer Türen zu und versuchten, in Besprechungsräume zu gelangen; die Sicherheitskräfte stellten den Zugang wieder her. Die Gruppe begründete die Aktion mit Kritik an CDU-Klimapositionen – die Partei verurteilte das Vorgehen scharf.

Videos zeigen die Räumung von Eingangsbereichen; juristisch drohen Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung. Politisch füttert der Vorfall die Debatte über Aktionsformen der Klimabewegung – zwischen Notwehr-Rhetorik und Warnungen vor Gewaltspiralen.

