Sankt Augustin: Kreisverkehrsfläche verwüstet - Verkehrsschilder beschädigt

In der Nacht zum 1. Mai haben Unbekannte den Kreisverkehr am Zedernweg in Sankt Augustin verwüstet. Sie rissen sämtliche Verkehrszeichen an den Zufahrten Zedernweg, Mülldorfer Straße, Holzweg und Eibenweg aus oder bogen sie um. Einige der verbogenen Schilder ragten in die Fahrbahn.

Die Randalierer hoben zudem in Höhe der Hausnummer Zedernweg 51 einen Gullydeckel aus und warfen ihn auf die Fahrbahn. Vor der Hausnummer 141 rissen sie einen Standbriefkasten der Post aus dem Verbundpflaster und warfen ihn um. Anwohner berichteten, dass die Schäden in der Nacht zum 1. Mai entstanden. Am Abend zuvor war noch alles in Ordnung. Der Bauhof der Stadt Sankt Augustin beseitigte die Gefahrenstellen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis (ots)