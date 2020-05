Gronau: Woher stammt aufgefundener Schmuck?

Mögliche Diebesbeute hat sich in Gronau gefunden: In einem Garten an der Kaiserstiege lag Schmuck, dessen Herkunft nicht geklärt ist. Die Ermittler der Kripo in Gronau wenden sich deshalb mit Lichtbildern des Schmucks an die Öffentlichkeit.

Im Einzelnen handelt es sich um einen goldfarbenen Armreif, eine goldfarbene Armbanduhr der Marke Citizen, eine goldfarbene Kette, einen goldfarbenen Kettenanhänger in Form eines Kreuzes sowie goldene Ohrstecker. Wer den Schmuck erkennt oder Hinweise zu seiner Herkunft machen kann, sollte sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Verbindung setzen: Tel. (02562) 9260. Quelle: Kreispolizeibehörde Borken (ots)