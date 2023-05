Espelkamp: Fahranfänger kollidiert mit Sattelzug

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug ist es am Dienstagnachmittag auf der L 770 gekommen. Ein Autofahrer erlitt offenbar schwerere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Ford-Fahrer (18) die Landesstraße gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Espelkamp befahren, als er in Nähe der Kreuzung Diepenauer Straße / Lübbecker Straße auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden LKW eines 35-Jährigen am Steuer kollidierte. Daraufhin schleuderte der Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn eine Böschung hinunter und überschlug sich.

Der Fahranfänger wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Das nicht fahrbereite Auto und der Führerschein des 18-Jährigen wurden sichergestellt. Die L 770 musste zur Unfallaufnahme seitens der Einsatzkräfte voll gesperrt werden.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)