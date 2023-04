Recklinghausen: Überfall im Park - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall im Südpark sucht die Polizei nach den Tätern und nach Zeugen. Ein 50-jähriger Mann aus Recklinghausen kam heute Mittag zur Polizeiwache und gab an, gegen 11.20 Uhr im Südpark an der Prestonstraße von zwei Männern überfallen worden zu sein.

Demnach schob der Recklinghäuser seinen E-Roller durch den Park als sich ihm plötzlich zwei Männer in den Weg stellten, ihn mit einem Messer bedrohten und Geld forderten. Der 50-Jährige übergab daraufhin Bargeld, einen Ring, seine Uhr und seine Halskette. Anschließend liefen die Täter in Richtung Pappelallee weg. Insgesamt sollen drei Männer weggerannt sein, wobei der Dritte an der Tat selbst nicht beteiligt gewesen sein soll.



Beschreibung der Täter: etwa 30 bis 40 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Jogginganzügen. Außerdem sollen sie "schlecht deutsch" gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Überfall selbst und/oder Tatverdächtige geben können. Wer etwas gesehen oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.



Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen (ots)