Drohnen am Flughafen München sorgen für Ausfälle

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Flughafen München mit Terminal 1, Terminal 2 und München Airport Center
Flughafen München mit Terminal 1, Terminal 2 und München Airport Center

Foto: Thomas Kniess
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts Nachrichtenagentur kam es am Flughafen München wegen Drohnensichtungen zu Unterbrechungen und Ausfällen im Flugbetrieb.

Der Airport sperrte zeitweise Bereiche des Luftraums, Starts und Landungen verzögerten sich. Die Bundespolizei prüft Hinweise und wertet Sichtungen aus. Passagiere wurden zu Status-Updates der Airlines und zu mehr Zeit vor Ort aufgefordert.

Die Vorfälle befeuern Forderungen nach besserer Detektion, Abwehrtechnik und härteren Strafen. Flughäfen setzen zunehmend auf Sensornetze, um Gefahren früh zu erkennen.

Quelle: ExtremNews


