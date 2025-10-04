Drohnen am Flughafen München sorgen für Ausfälle

Laut dts Nachrichtenagentur kam es am Flughafen München wegen Drohnensichtungen zu Unterbrechungen und Ausfällen im Flugbetrieb.

Der Airport sperrte zeitweise Bereiche des Luftraums, Starts und Landungen verzögerten sich. Die Bundespolizei prüft Hinweise und wertet Sichtungen aus. Passagiere wurden zu Status-Updates der Airlines und zu mehr Zeit vor Ort aufgefordert.

Die Vorfälle befeuern Forderungen nach besserer Detektion, Abwehrtechnik und härteren Strafen. Flughäfen setzen zunehmend auf Sensornetze, um Gefahren früh zu erkennen.

Quelle: ExtremNews



