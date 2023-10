Oyten: Zehn Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Am Samstagvormittag kam es auf der Borsteler Straße in Bassen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 45-jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Opel Zafira auf der Borsteler Straße in Richtung Achim.

Als ein vor ihm fahrender Pkw nach links abbiegen und infolge von Gegenverkehr anhalten musste, bemerkte er dies zu spät und lenkte nach links, um nicht auf den Vordermann aufzufahren. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Astra. Durch den Zusammenstoß wurde der 45 -jährige Fahrer des Zafira leicht verletzt. Seine 36-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Bei den im Auto mitfahrenden sechs Kindern im Alter von 4 Jahren bis 15 Jahren, erlitten vier leichte und zwei schwere Verletzungen. Der 34-jährige Fahrer des des Opel Astra wurde schwer verletzt. Sein 10-jähriges Kind wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden befindet sich im fünfstelligen Bereich. Quelle: Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)