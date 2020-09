Beschäftigte in Kindergärten und Vorschulen 2019: Rund 94 % des Personals waren weiblich

Mit dem Ende der Sommerferien haben die meisten Kindergärten und Kitas den Regelbetrieb wieder aufgenommen. Beschäftigte in Kindergärten und Vorschulen verdienten im Jahr 2019 durchschnittlich knapp 20 Euro brutto in der Stunde, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Personal in Kindergärten und Vorschulen: überwiegend weiblich und in Teilzeit

Rund 94 % des Personals in Kindergärten und Vorschulen waren Frauen, fast zwei Drittel der Beschäftigten (61 %) arbeiteten in Teilzeit und mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten (69 %) waren ausgebildete Fachkräfte. Arbeitete eine solche Fachkraft in Teilzeit, verdiente sie 2019 im Schnitt 2 374 brutto monatlich. Für Fachkräfte, die in Vollzeit arbeiteten, lag der Verdienst bei durchschnittlich 3 287 Euro brutto im Monat.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)