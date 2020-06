Wesermarsch: Polizei Lemwerder sucht Zeugen nach illegaler Müllentsorgung

Bereits am vergangenen Wochenende wurden durch unbekannte Täter ausgebaute Teile von Kraftfahrzeugen in Lemwerder entsorgt. In der Zeit von Freitag, 29. Mai 2020, 20:00 Uhr, bis Samstag, 20. Mai 2020, 09:30 Uhr, wurden dabei unterschiedlichste Teile von Kraftfahrzeugen in der Straße 'Sannauer Hellmer' entsorgt.

Die Teile, die im Volumen geschätzte vier Kubikmeter ausmachten, befanden sich dabei ungefähr einen Kilometer von der Hauptstraße in Lemwerder entfernt. Gegen die unbekannten Täter wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der Menge des abgeladenen Schrotts ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0421/67498 mit der Polizei in Lemwerder in Verbindung zu setzen (598004). Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)