Trotz 3.000 Euro Strafandrohung – Münchner gehen auf die Straße

Wenn man jetzt mal seinen Hund ausführen muss, wo kann man so einen Spaziergang ordnungsgemäß anmelden, und wie kann man die Anmeldung dann auf der Straße gegenüber der Polizei glaubhaft machen?

Die Polizei in München ging gestern vehement gegen Spaziergänger vor, nachdem Gegner der Corona-Maßnahmen die Menschen aufgerufen hatten, aus Protest gegen diese zum „Spazieren" auf die Straße zu gehen.



Sie drohte Bußgelder von bis zu 3.000 Euro an. Die Form des Protests durch „Spazieren“ ist gewählt, weil die Behörden Versammlungen und Kundgebungen verbieten. Das Grundgesetz garantiert den Menschen zwar Versammlungs- und Demonstrationsrecht, und führende Aerosol-Forscher betonen, im Freien gebe es keine Ansteckungsgefahr – doch das ficht die Behörden und Regierungen in Deutschland nicht an. Sie haben wesentliche Grundrechte faktisch außer Kraft gesetzt.

In München sorgte eine Szene für Aufregung, bei der ein Mann einen Polizisten schubst – ausgerechnet, als ein Kamerateam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks filmt, direkt vor der Linse. Gegner der Protestbewegung empörten sich über diesen „Gewaltakt“ und ließen das Schimpfwort „Wahnwichtel“ für die Demonstrierenden auf Twitter trenden. Befürworter der Proteste mutmaßten, der Schubser sei ein „V-Mann“ der Polizei. Ob da aus einem Schubser ein Elefant gemacht wird?

Anbei Reaktionen aus den sozialen Netzwerken zu den Ereignissen in München gestern:

‼️V-Mann entlarvt #m2912

Polizisten setzten eine Frau ein wenig unter Druck, daraufhin kam ein Mann aus dem Nichts + schubste den Polizisten. Der dann sehr sanft zu Boden gebracht wird, damit er keine Verletzungen abkriegt

So sehen inszenierte Bilder aus!https://t.co/rkWm3UuaFz pic.twitter.com/svyZUbj6PB — Libra0810 🇩🇪 🕊 (@Libra08101) December 29, 2021

Ein weiterer Beweis❓

‼️Es steht sogar der Kameramann vom Bayr. Rundfunk da um die Szene aufzunehmen, die einen kurz darauf im Artikel veröffentlicht wurde.

Wie groß ist die Chance, dass GENAU dort ein Kameramann steht + diese Szene eintritt? #m2912 https://t.co/jFAIfTjRAM pic.twitter.com/W1AFAXOm6a — Libra0810 🇩🇪 🕊 (@Libra08101) December 29, 2021

#M2912 - München

18:54 Uhr Spaziergänger in Richtung Wittelsbacher Platz auf der Ottostraße.

Einige Polizeikräfte laufen hinterher. Der Polizeihubschrauber kreist darüber. pic.twitter.com/V3lZoncA5y — Marie (@Marie_Kr2) December 29, 2021

+++EIL+++ Beim Impfgegner-Aufmarsch führte die Münchner Polizei Personalienfeststellungen bei 350 „Spaziergängern“ durch – Anzeige wegen Verstoß gegen Allgemeinverfügung. Das kann jeden Impfgegner bis zu 3000 Euro kosten #m2912 https://t.co/IarBiJ7T2X — Daniel Cremer (@dcremer_) December 29, 2021

Kontrollverlust der Polizei in München.



Die Bewegung ist nicht aufzuhalten!#m2912



pic.twitter.com/y5RHO9RRti — Карстен, 🟢💜 #spikeMichNichtVoll (@CarstenAmMeer2) December 29, 2021

#M2912 München

„Marienplatz keine Demo, es braut sich aber was zusammen.“ pic.twitter.com/UVbYrMxypk — Marie (@Marie_Kr2) December 29, 2021

„Es wird in diesem Fall aber keinen Versammlungsleiter und keinen Ansprechpartner geben. Es wird dann eine Masse von Menschen sein, die unkontrolliert demonstriert“ #m2912 https://t.co/j7N1BaKQqs — Franz Branntwein 🍀 (@FranzBranntwe10) December 29, 2021

