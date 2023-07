Oldenburg: 1. Polizeihauptkommissar Norbert Münch nach 15 Jahren als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes 2 in den Ruhestand verabschiedet

Nach fünfzehn Jahren als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes 2 wurde Erster Polizeihauptkommissar Norbert Münch am heutigen Tag nach 42 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet.

"Ich danke Norbert Münch für seine hervorragende Arbeit als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes 2. Norbert hat immer unermüdlichen Einsatz geleistet und war ein Polizist, dem es immer wichtig war, für alle ansprechbar zu sein. Ich wünsche ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand und danke ihm für sein beispielhaftes Wirken." sagte Jürgen Harms, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland.

Norbert Münch trat 1981 in den Dienst der Polizei des Landes Niedersachsen ein und versah unter anderem seinen Dienst in Buxtehude und Delmenhorst. Seit 2008 leitete er die Polizeiwache in der Wallstraße 14. Als Leiter war Norbert Münch vorrangig für die Sicherheit der Menschen im Stadtsüden von Oldenburg, aber auch für die Innenstadt zuständig.

"Der Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche polizeiliche Arbeit. Nur gemeinsam konnten wir die zahlreichen Einsätze erfolgreich bewältigen. Bei meinen kompetenten und hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich mich hierfür ausdrücklich bedanken." so Norbert Münch bei seiner Verabschiedung.

Die Nachfolge von Norbert Münch wird Polizeihauptkommissar Stefan Müller zum 01. August übernehmen.

Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland (ots)