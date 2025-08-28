Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Etzelsbach: Traktor in Flammen - Feuer greift über

Etzelsbach: Traktor in Flammen - Feuer greift über

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 11:30 durch Sanjo Babić
Bild: Landespolieziinspektion Nordhausen
Bild: Landespolieziinspektion Nordhausen

Zwischen den Ortschaften Etzelsbach und Hundeshagen verrichtete ein Traktor am Mittwochabend Feldarbeiten. Vermutlich kam aufgrund eines technischen Defektes gegen 18 Uhr während der laufenden Arbeiten Qualm unter der Fahrerkabine hervor.

Das Fahrzeug samt angehängter Scheibenegge brannte vollständig ab. Da sich der Brand an einem Feldrand ereignete, in unmittelbarer Nähe zu einem Wald, grifft das Feuer auf umliegende Bäume über. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 100000 Euro geschätzt. Der Schaden der Vegetation beläuft sich auf 1000 Euro.

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gekaut in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige