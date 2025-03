Lüneburg: Diebesgut bei Durchsuchung gefunden

Bereits im Januar 2023 wurden im Rahmen einer Durchsuchung diverse Wertgegenstände beschlagnahmt. Nach sorgfältiger Überprüfung geht die Polizei davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt.

Zu den Wertgegenständen gehören Spardosen, Ketten, Armbanduhren sowie weiterer teilweise hochwertiger Schmuck. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den ursprünglichen Eigentumsverhältnissen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215.

Lüneburg - Auseinandersetzung in der Innenstadt

Am 03.03.2025 soll es gegen 16:45 Uhr in der Kleine Bäckerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Dabei wurde einer der Männer infolge eines Streites mit einem Schlag in das Gesicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden Männer und konnten nicht mehr angetroffen werden. Einer der Männer trug einen grünen Pullover und der andere eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung in Wohnung

In einer Wohnung im Wilschenbrucher Weg kam es am 04.03.2025 gegen 02:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Dabei bedrohte ein 33-Jähriger einen 27-Jährigen und schlug ihn daraufhin. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Dem 33-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Vastorf - Einbruch bei der Feuerwehr in Vastorf

Im Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 03.03.2025 wurde ein Fenster des Garagentors der Feuerwache in Vastorf mit einem Hammer zerschlagen. Mehrere Gegenstände im Objekt in der Dorfstraße wurden beschädigt und ein Laptop sowie eine Taschenlampe gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Schadenshöhe bei etwas über 2000 Euro. Die Polizei konnte in der Nacht zum 03.03.2025 einen verdächtigen 29-Jährigen kontrollieren, bei welchem eine entsprechende Taschenlampe aufgefunden wurde. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall - Hinweise gesucht - Frau leichtverletzt

Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo befuhr am 03.03.2025 gegen 20:00 Uhr den Sültenweg in Fahrtrichtung Jägerstraße. Nach ersten Aussagen überfuhr sie dabei das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem bevorrechtigten VW Taigo. Der 76 Jahre alte Fahrer des VW Taigo wurde ebenso wie die 18-Jährige nicht verletzt. Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Beifahrerin im VW Polo. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Terrassentür eingeschlagen - Schlüssel entwendet

Unbekannte schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand im Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 03.03.2025 das Fensterglas einer Terrassentür in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Schlüssel. Die Schadenshöhe wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Über Terrassentür in Einfamilienhaus

Über eine vermutlich unverschlossene Terrassentür gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ziegeleiweg. Sie betraten den dortigen Keller und versuchten vergeblich einen Tresor zu öffnen. Zum Diebesgut gehört ein Schlüssel sowie ein Taschenmesser. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Bösel - Brand eines Einfamilienhauses

Am 03.03.2025 gegen 18:30 Uhr geriet in der Hauptstraße ein Zimmer innerhalb eines Einfamilienhauses in Brand. Das Feuer weitete sich auf den Dachstuhl aus. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Schadensausweitung verhindert werden. Durch das Feuer wurde niemand körperlich verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 150000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche in Kleingartenverein

In der Nacht zum 03.03.2025 wurde mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Vorhängeschloss bei zwei Gartenhäusern eines Kleingartenvereines Am Vorberg geöffnet. Anschließend wurden jeweils Akkuschrauber, entsprechende Ladegeräte und Akkus entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei beiden Gartenhäusern bei rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Landkreis Uelzen - Fahrten ohne Versicherungsschutz

Insgesamt fünf E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz wurden im Verlaufe des 03.03.2025 im Landkreis Uelzen kontrolliert. Gegen die fahrenden Personen wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrten wurden untersagt. Die Polizei hat mehrfach auf die Erneuerung des Versicherungsschutzes zum 01.03.2025 hingewiesen. Näheres hierzu siehe Pressemitteilung vom 25.02.2025.

Uelzen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4

Am 04.03.2025 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Mann mit einem VW Touareg die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Lüneburg. Vor ihm bremste auf Höhe der Anschlussstelle Oldenstadt ein Seat Exeo. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrbahn wurde vorrübergehend gesperrt. Der Sachschaden wir auf mehrere tausend Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

