Gaggenau: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Eine gefährliche Körperverletzung in einer Unterkunft in einem Ortsteil von Gernsbach, war am frühen Mittwochmorgen Anlass für einen Polizeieinsatz. Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung zweier alkoholisierten 48 und 41 Jahre alten Männer über eine Zigarette, kam es gegen 1:30 Uhr offenbar erneut zu Streitigkeiten zwischen den Beiden.