Wechsel an der Spitze der Besatzung F 125 "Echo"

Am Donnerstag, den 16. September um 10 Uhr, findet auf der Fregatte "Rheinland-Pfalz" der Kommandowechsel der Besatzung F125 "Echo" statt. Der Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, Kapitän zur See Dirk Jacobus (51), wird das Kommando von Fregattenkapitän Jan Jansen (48) an Fregattenkapitän Sascha Huth (42) im Marinestützpunkt Kiel übergeben.

Der scheidende Kommandant Fregattenkapitän Jan Jansen blickt auf eine spannende Zeit zurück: "Es gibt kein Patentrezept für die Aufgaben als Kommandant - da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Auf die Herausforderungen der letzten Jahre, äußerste Flexibilität bis zum letzten Tag, hätte mich sowieso nichts angemessen vorbereiten können. Ich bin sehr glücklich, dass meine Besatzung 'Echo' sich, zusammen mit mir, diesen Herausforderungen gestellt hat und immer hochmotiviert dabei war." Fregattenkapitän Jansen wird nach vier Jahren als Kommandant in das Planungsamt der Bundeswehr wechseln. Sein Nachfolger, Fregattenkapitän Huth, war bisher Erster Offizier der Fregatte "Hamburg" und wechselt nun an die Spitze der Besatzung "Echo". "Eine Verwendung als Kommandant ist für einen Marineoffizier die Krönung seiner operativen Laufbahn. Ich freue mich sehr darüber, diese Besatzung, von deren Leistungswillen und -bereitschaft ich mich bereits überzeugen konnte, zu übernehmen. Es liegt nun an uns, zusammen zu wachsen und die volle Einsatzfähigkeit zu erlangen. Dafür werde ich mich mit aller Kraft einsetzen", so der zukünftige Kommandant mit Blick auf die bevorstehende Zeit. Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)