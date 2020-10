Ausgesperrt? Gelbe Engel bauen Schlüsselnotdienst aus

Die Wohnungstüre aus Versehen ins Schloss gezogen oder den Schlüssel für Haus oder Wohnung verloren: Ein kleines Missgeschick ist schnell passiert. Die Gelben Engel des ADAC helfen in solchen Fällen ab sofort in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart. Damit baut der ADAC sein Leistungsangebot weiter aus. Bislang ist der Schlüsselnotdienst des Clubs in Berlin/Potsdam, Hamburg und München verfügbar.

Die schnelle und kompetente Hilfe des Clubs ist zum Festpreis verfügbar und unabhängig von einer Mitgliedschaft im ADAC nutzbar. Das Öffnen einer zugefallenen Wohnungstür kostet werktags von 6 bis 20 Uhr pauschal 95 Euro, abends und nachts sowie am Wochenende 169 Euro. Für zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise den Einbau eines neuen Zylinders, gelten ebenfalls faire Festpreise. Mit dem neuen Schlüsselnotdienst erweitert der ADAC sein Leistungsangebot als Mobilitätshelfer in vier weiteren Metropolen. Zum Einsatz kommen speziell ausgebildete Mitarbeiter der Pannenhilfe sowie ausgesuchte, vertrauenswürdige Partnerunternehmen vor Ort. ADAC Vorstand Oliver Weissenberger: "Wer sich aus der eigenen Wohnung ausgesperrt oder den Schlüssel verloren hat, braucht schnelle und vor allem seriöse Hilfe. Nun können auch alle in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart unser Angebot zum Schlüsseldienst nutzen und müssen auf dem häufig undurchsichtigen Markt der Schlüsseldienste keine Abzocke fürchten. Denn bezahlt wird erst nach erfolgreicher Türöffnung und bequem per Rechnung." Quelle: ADAC (ots)